За прошлый год жителям Ростова, пострадавшим от атак беспилотников, выплатили почти 30 млн рублей

За прошлый год жителям Ростова, пострадавшим от атак беспилотников, выплатили почти 30 млн рублей. Такие данные приводятся в отчёте главы города Александра Скрябина за 2025 год.

Всего от атак БПЛА пострадали 1 370 ростовчан. Им выделили единовременную выплату из резервного фонда городского бюджета на общую сумму 29,7 миллиона рублей.

Отметим, что чаще всего дроны атакуют спальные микрорайоны Ростова, в том числе Левенцовку и Сельмаш. Однако были прилёты и в центре. Одно из самых серьёзных ЧП произошло 26 августа 2025 года: обломки беспилотника упали на территорию дома на углу Халтуринского и Московской — загорелась крыша, а взрывной волной выбило стёкла в соседних домах.

14 августа обломки повредили здания на улицах Лермонтовской и Тельмана. Тогда стёкла разбило в десятках квартир, а число пострадавших составило 13 человек.
