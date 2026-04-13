ФК "Ростов" остался на 10-й позиции после 24-го тура РПЛ
12 апреля завершился 24-й тур Чемпионата России, в котором приняли участие 16 команд.
Футбольный клуб «Ростов» встретился с московским «Спартаком» в очередном матче. Игра завершилась вничью — 1:1. Единственный гол от команды из Ростова забил Мохаммад Мохеби, сравняв счет на 42-й минуте.
По итогам встречи «Ростов» заработал одно очко и остался на 10-й строчке турнирной таблицы. После 24 игр у «Ростова» 26 очков.
На первом месте в РПЛ по-прежнему находится «Краснодар» с 53 очками.