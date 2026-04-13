В Ростове местные жители вновь зафиксировали загрязнение реки Дон

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону местные жители вновь зафиксировали загрязнение реки Дон. Об этом стало известно 13 апреля сообщают читатели DonDay.На улице Береговой были замечены белые пятна на воде у Темерницкого моста.-С дочерью около 19:00 наблюдали разводы на поверхности реки непонятного происхождения, - рассказала Светлана Ф. - Что это непонятно, но неделю назад в этот месте обнаружено было масляное пятно.Ранее, в начале апреля, горожане в течение четырёх дней наблюдали радужную плёнку на поверхности воды. Также поступали жалобы на запах нефтепродуктов. Вероятно, в тот период природоохранные службы использовали абсорбент для очистки реки.