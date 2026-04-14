Сотню жильцов эвакуировали из многоэтажки в Ростове в результате пожара. Происшествие случилось 13 апреля на улице Заводской, 25.

Вечером соседи почувствовали сильный запах дыма. Загорелась квартира на седьмом этаже. На место прибыли пожарные. Они потушили пламя на площади семь квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из-за задымления 100 жильцов покинули многоэтажный дом до полной ликвидации огня.

В происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
Еще по теме:

