ФК «Ростов» объявил о полном выкупе африканского игрока

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» объявил о приобретении африканского игрока Умара Сако. Эту информацию руководство клуба опубликовало в социальных сетях 26 июня.По данным телеграм-канала, 28-летний защитник будет выступать за «желто-синих» до 2027 года.Умар Сако ранее находился в составе болгарского клуба «Арда». Однако после того, как футболист провёл за «Ростов» половину сезона, руководство приняло решение выкупить его окончательно.Футболист начинал свою карьеру на родине, в Кот-д'Ивуаре, где играл за клуб «Денгеле». Затем он выступал за такие команды, как «АСЕК Мимозас» из Кот-д'Ивуара, «Аль-Харитиях» из Катара, «Берое» из Болгарии и «ЛАСК» из Австрии.