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Футболист «Ростова» стал лучшим бомбардиром среди бразильцев в РПЛ

Футболист «Ростова» стал лучшим бомбардиром среди бразильцев в РПЛ
Футболист «Ростова» стал лучшим бомбардиром среди бразильцев в РПЛ.

В течение календарного года Роналдо Сесар Соареш дос Сантос сумел отличиться 12 голами в играх против соперников, что стало рекордным показателем для 24-летнего игрока по сравнению с другими бразильскими спортсменами. Игрок «Динамо» из Москвы Бителло забил шесть голов, а футболисты «Зенита» Педро и Мантуан, как и Виктор Са («Краснодар») и Келлвен (ЦСКА), отличились всего по четыре раза.

Контракт с «Ростовом» Роналдо подписал в январе 2024 года, а до этого он выступал за болгарский клуб «Левски».
Фото: Соцсети
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