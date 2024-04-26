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Нападающий Роналдо признан лучшим игроком в матче «Ростов» - «Урал»

Нападающий Роналдо признан лучшим игроком в матче «Ростов» - «Урал»
Нападающий ФК «Ростов» признан лучшим игроком в матче с «Уралом». Бразильский футболист получил награду после игры 25 апреля.

Встреча проходила в городе Екатеринбурге в рамках 25-го тура РПЛ. Донская команда победила соперников со счетом 1:0. Единственный гол забил Роналдо на 57-й минуте. После этого «желто-синим» удалось удержать счет и получить три очка. Благодаря победе «Ростов» сохранил за собой восьмое место в турнирной таблице.

Сесару Роналдо - 23 года. Он перешел в донской клуб в январе 2024 года. Ранее он выступал в чемпионате Болгарии за ФК «Левски».
Фото: ФК Ростов
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