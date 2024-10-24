Нападающий футбольного клуба «Ростов» Роналдо признан лучшим игроком сентября

Фото: ФК Ростов

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Роналдо, по мнению официального партнера клуба FONBET, был признан лучшим игроком сентября.23-летний бразильский футболист провел в прошлом месяце четыре матча, в одном из которых забил единственный гол в игре с воронежским «Факелом». Также Роналдо создал несколько опасных моментов на поле.Роналдо Сесар Соареш дос Сантос присоединился к команде «Ростов» в середине января 2024 года. За время своей карьеры в составе донских футболистов он неоднократно признавался лучшим игроком месяца. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.