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Нападающий футбольного клуба «Ростов» Роналдо признан лучшим игроком сентября

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Роналдо признан лучшим игроком сентября
Нападающий футбольного клуба «Ростов» Роналдо, по мнению официального партнера клуба FONBET, был признан лучшим игроком сентября.

23-летний бразильский футболист провел в прошлом месяце четыре матча, в одном из которых забил единственный гол в игре с воронежским «Факелом». Также Роналдо создал несколько опасных моментов на поле.

Роналдо Сесар Соареш дос Сантос присоединился к команде «Ростов» в середине января 2024 года. За время своей карьеры в составе донских футболистов он неоднократно признавался лучшим игроком месяца. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Фото: ФК Ростов
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