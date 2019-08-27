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Футболист «Ростова» Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском клубе

Футболист «Ростова» Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском клубе
Футболист «Ростова» Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском клубе «Эйпен». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Известно, что «Ростов» и «Эйпен» уже достигли договоренности и обсудили все условия перехода Эззатоллахи. 22-летний полузащитник будет играть за бельгийский клуб на правах аренды.

Саид Эззатоллахи начал клубную карьеру в иранском «Малаване» в 2012 году. Спустя два года он перешел в «Атлетико Мадрид С», за который выступал до 2015 года. В 2016-м полузащитник перешел в «Ростов». До аренды в «Эйпен» он играл на правах аренды за английский клуб «Рединг».

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