Ольга Бузова предложила работу донскому футболисту Глушакову



Футболист из Ростовской области Денис Глушаков получил неожиданное предложение по поводу работы. Известная певица Ольга Бузова предложила ему стать оператором.



Напомним, 19 июня спортсмен расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. В 2018 году Глушаков отметился скандалом. Оказалось, что он настраивал «красно-белых» против тренера Мессимо Карреры. В мае 2019-го в Сети была опубликована запись телефонного разговора, во время которого он поливал грязью наставника команды. Спустя какое-то время Дениса поймали на том, что он «лайкнул» оскорбительный пост в адрес Карреры. В итоге Глушакова на время отстранили от работы в «Спартаке».



В октябре 2018-го совет директоров принял решение уволить Мессимо. С приходом другого тренера донского футболиста восстановили в команде. Весной 2019 года администрация «красно-белых» поднимала вопрос о расторжении контракта с Денисом. В мае стало официально известно, что спортсмен ушёл из клуба.



Недавно он разместил в своём микроблоге пост с надписью: «Ищу работу». Певица и бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» в комментариях предложила ему стать её оператором. Глушаков поддержал шутку и спросил, есть ли у девушки камера.



В спортивных изданиях появилась информация о том, что дончанин рассчитывает получить место в ФК «Ростов».

