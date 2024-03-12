ФК «СКА Ростов» подписал контракт с центральным полузащитником Алишером Мирзоевым

Фото: ФК СКА Ростов.

ФК «СКА Ростов» подписал контракт с Алишером Мирзоевым. Об этом сообщили в социальных сетях клуба 9 марта.Алишер – уроженец Таджикистана, он выпускник спортивной школы «Смена Москва». Футболист играет на позиции центрального полузащитника. После того как он выпустился, стал выступать за ФК «Истиклол». Он стал чемпионом молодежного первенства среди команд Высшей лиги Таджикистана.После играл за молдавский футбольный клуб «Сперанца» из высшей лиги. В составе этого клуба Алишер сыграл в квалификационных матчах Лиги Европы. Также он вызывался в олимпийскую сборную Таджикистана. На протяжении нескольких лет на профессиональном уровне выступал за ФК «Истиклол», «Сперанца», «Алай», «Зенит Пенза», «Алустон-ЮБК».Напомним, «СКА Ростов» покинул профессиональный футбол. Об этом стало известно 25 января. Профессиональным игрокам и тренерам не понравилось решение руководства, поэтому состав стал стремительно обновляться. Однако некоторые футболисты не оставили клуб.