ФК «Ростов» вышел на второе место в РПЛ





Ростовские футболисты на своем поле обыграли самарские «Крылья Советов» 1:0 и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы.



Перед матчем «Ростов» рассматривался как безоговорочный фаворит, однако стоило помнить, что в прошлом году расклад сил был тем же, но тогда желто-синие проиграли. На сей раз обошлось без сенсаций.



Дончане с первых же минут стали доминировать. Самарцы ждали шанс на контратаках и играли от обороны, всего с одним нападающим. На 11-й минуте Алексей Ионов после скидки Элдора Шомуродова мог открыть счет – получился классный удар в дальний угол с отскоком от газона, однако Сергей Рыжиков сыграл выше всяких похвал и свою команду спас. Далее плотным дальним ударом отметился Ивелин Попов – чуть-чуть не попал в створ. На 33-й минуте гол все-таки случился. В том эпизоде Алексей Ионов после классной «стеночки» с Евгением Черновым прострелил в центр штрафной площади, где Элдор Шомуродов умело подставил ногу – 1:0, четвертый гол узбекского форварда в сезоне. Были момент еще, однако развить успех не удалось.



Во втором тайме «Крылья Советов» прибавили в скорости. У ворот «Ростова» начали появляться неприятные моменты. Гости старались изо всех сил, однако в обороне ростовчане играли хорошо и почти не дали создать что-нибудь действительно опасное. Самый острый момент был в самом конце игры. Дмитрий Комбаров отлично бил со штрафного, мяч летел прямо под перекладину, но Сергей Песьяков дончан спас, переведя игровую сферу на угловой. Итог – непростая победа «Ростова» 1:0.



После пяти туров в активе «Ростова» 11 баллов – 3 победы и 2 ничьи. Больше только у «Зенита» (Санкт-Петербург). Ростовчане занимают второе место.



В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют 18 августа против «Уфы» на выезде. А ближайшая домашняя игра состоится в донской столице 25 августа, когда в гости к «Ростову» пожалует казанский «Рубин».

