ФК «Ростов» уступил на выезде «Сочи»

Донские футболисты со счётом 2:4 проиграли в матче РПЛ. В этом чемпионате «Сочи» хорошо начал и идёт в верхней половине таблицы. Клуб уже не считают аутсайдером. «Ростов» тоже пока вверху и метит, возможно, даже в медали. Поэтому игра с турнирной точки зрения была очень важной, как говорят, за шесть очков.В начале матча хозяева играли активнее и смотрелись опаснее. На 19-й минуте счёт был открыт – сочинец Никита Бурмистров после подачи с углового и ошибки обороны «Ростова» на дальней штанге был совсем один и с близкого расстояния поразил ворота гостей, 1:0. Ростовчане перевели игру на половину поля «барсов», но не ладились дела с последним пасом.Во второй части встречи, на 62-й минуте, Матиас Норманн выдал отличный дальний пас на Алексея Ионова. Нападающий гостей вышел один на один с вратарём и сравнял счёт, 1:1. Далее всё тот же норвежец отличился в негативном смысле - Норманн оставил «Ростов» в меньшинстве. Опорник «Ростова» схлопотал вторую жёлтую карточку за споры с арбитром. На 66-й минуте «курортники» вновь вышли вперёд. Артур Юсупов заставил капитулировать Сергея Песьякова красивым дальним ударом – 2:1. На 74-й минуте Дмитрий Полоз в контратаке убежал от всех и ударом из-под защитника застал Сослана Джанаева врасплох – 2:2, голевой пас у Ионова. Но в меньшинстве «Ростов» всё же проиграл. Антон Заболотный ударом через себя вывел «Сочи» вперёд, а затем он же отправил в сетку ворот «Ростова» и четвёртый мяч – 4:2. Валерий Карпин, главный тренер «Ростова», до конца игры также получил удаление и для себя лично – за разговоры.В остальных играх тура в РПЛ «Рубин» (Казань) сыграл вничью с «Ахматом» (Грозный) - 1:1, «Локомотив» (Москва) взял верх над «Химками» - 2:1, «Спартак» (Москва) поделил очки с «Зенитом» (Санкт-Петербург) - 1:1, ЦСКА (Москва) на выезде одолел «Урал» (Екатеринбург) - 2:0, ФК «Тамбов» разошёлся миром с «Арсеналом» (Тула), а ФК «Уфа» и «Ротор» (Волгоград) мячей друг другу не забили – 0:0.Очередной матч в РПЛ ФК «Ростов» сыграет ориентировочно 18 октября - на своём поле с «Ахматом».