ФК «Ростов» уступил дома «Маккаби» из Хайфы

Донские футболисты проиграли на своём поле израильской команде со счётом 1:2 и покинули Лигу Европы УЕФА.Матч квалификационного раунда Лиги Европы проходил в донской столице без зрителей. Перед игрой шансы клубов рассматривались как более-менее равные.В первом тайме «Ростов», видимо, на правах хозяев смотрелся активнее и быстрее. Дончане много владели мячом, хорошо комбинировали и на 10-й минуте открыли счёт. Матиас Норманн точнейшей дальней передачей нашёл на грани оффсайда Эльдора Шомуродова, тот вышел один на один и пустил мяч в ворота мимо выскочившего навстречу кипера – 1:0. Казалось, команда Валерия Карпина ведёт игру и держит всё под контролем. Но в середине тайма израильский коллектив восстановил равенство в счёте. Австралиец Никита Рукавица перевисел в воздухе защитников «Ростова» после подачи с фланга и послал мяч в сетку ворот Сергея Песьякова, 1:1. Затем «Маккаби» перехватил инициативу и создал в нападении целый ряд моментов ещё до перерыва, однако, к счастью, забить у них не получилось.В начале второго тайма команда гостей выдала мощный отрезок, и «Ростов» просто был вынужден действовать вторым номером. На 61-й минуте «Маккаби» вышел вперёд. И гол этот был вполне логичным и правильным. Мохаммад Абу-Фани нанёс классный удар с линии штрафной – Песьяков не вытащил, 1:2. На 69-й минуте «Ростов» стал на грань катастрофы – Данил Глебов за жёсткий фол схлопотал прямую красную и оставил команду в меньшинстве. В оставшиеся минуты «Ростов» пытался, конечно, даже в таком положении хоть что-то соорудить в нападении. Но вышло мало опасного. В итоге «Маккаби» выигрывает в Ростове-на-Дону, а «Ростов» покидает Лигу Европы.Следующий матч ростовчане сыграют 27 сентября. В этот день жёлто-синие в рамках РПЛ будут играть в Туле с «Арсеналом».