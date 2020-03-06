ФК «Ростов» стал самой забивающей командой РПЛ



Среди всех клубов Российской Премьер-Лиги «Ростов» стал самой забивающей командой. На счету «жёлто-синих» — 38 забитых голов, что является лучшим показателем. На втором месте оказался «Зенит» (37 мячей), на третьем - «Краснодар» (36).



В 21-м туре РПЛ донской клуб сыграл с ЦСКА. «Ростов» на домашнем поле обыграл московскую команду со счётом 3:2. За «жёлто-синих» голы забили Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Павел Мамаев, который вышел на замену и впервые принял участие в официальном матче с осени 2018 года. Все три мяча были забиты уже к 63-й минуте встречи.



По мнению экспертов РПЛ, лучшим игроком матча стал Роман Ерёменко. Сейчас на официальном сайте ФК «Ростов» идёт голосование среди болельщиков.