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ФК «Ростов» стал самой забивающей командой РПЛ

ФК «Ростов» стал самой забивающей командой РПЛ
Среди всех клубов Российской Премьер-Лиги «Ростов» стал самой забивающей командой. На счету «жёлто-синих» — 38 забитых голов, что является лучшим показателем. На втором месте оказался «Зенит» (37 мячей), на третьем - «Краснодар» (36).

В 21-м туре РПЛ донской клуб сыграл с ЦСКА. «Ростов» на домашнем поле обыграл московскую команду со счётом 3:2. За «жёлто-синих» голы забили Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Павел Мамаев, который вышел на замену и впервые принял участие в официальном матче с осени 2018 года. Все три мяча были забиты уже к 63-й минуте встречи.

По мнению экспертов РПЛ, лучшим игроком матча стал Роман Ерёменко. Сейчас на официальном сайте ФК «Ростов» идёт голосование среди болельщиков.

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