ФК «Ростов» разошёлся миром с командой из Швеции

Фото: ФК Ростов.

На испанском сборе «жёлто-синие» провели ещё один товарищеский матч. Оппонентом был «Хеккен» (Гётеборг, Швеция). Команда по итогам чемпионата в сезоне-2021 (в Швеции система «весна-осень») заняла 11-ю строчку из 16 в итоговой таблице сильнейшей лиги страны. «Ростов» же, напомним, идёт в зоне стыков РПЛ – 14-е место из 16.В первой половине игры ростовчане владели игровым преимуществом и создали целый ряд голевых моментов. Но реализация подводила и никак не удавалось открыть счёт. После первой части матча на табло были нули. На второй тайм вышел другой состав, и картина на поле несколько изменилась – шведы отодвинули игры от своих ворот. «Хеккен» создал кое-что в атаке, а потуги «Ростова» всё так же не могли увенчаться успехом. В итоге команды сыграли вничью без голов – 0:0.Ближайшая официальная игра состоится 27 февраля. В этот день ростовчане принимают в матче РПЛ «Крылья Советов» (Самара).