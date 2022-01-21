Ростовский СКА сыграл вничью с липецким «Металлургом»

Фото: СКА Ростов.

На УТС в Турции «красно-синие» провели второй матч. Оппонентом на этот раз был липецкий «Металлург», команда из лиги на ступень выше нашей.Первый тайм был примерно равным. Опасные моменты были и у тех, и у других ворот. Однако реализация хромала у обоих коллективов. После первой части матча на табло были нули.Во второй половине встречи «Металлург» имел некоторое преимущество, которое он, впрочем, воплотить в голы так и не смог. Итог – третья подряд нулевая ничья. СКА не может поразить ворота соперника уже четыре игры подряд. 1 февраля в заключительной игре турецкого сбора ростовчане сразятся с «Вардаром» (Северная Македония, Скопье).Ближайшая официальная игра состоится 6 марта, когда подшефные Андрея Козлова на своём поле сыграют с «Дружбой» из Майкопа.После 18 туров ростовчане занимают 1-ю строчку из 17 в таблице первенства страны среди команд ФНЛ-2.