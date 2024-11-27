ФК «Ростов» разгромил «Спартака» в Кубке России
ФК «Ростов» обыграл московского «Спартака» в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщают «желто-синие» в соцсетях.
Встреча состоялась 27 ноября. В начале второго тайма ростовчане уверенно шли со счетом 2:0. На 55-й минуте «Спартак» попытался отыграться, но «желто-синие» оказались сильнее. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ростова».
Голами отличились Егор Голенков и Виктор Мелехин. Таким образом команда вышла в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России.