Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» проиграл «Рубину» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих» 11 мая.Несмотря на попытки «Ростова» забить гол в ворота соперника, счет составил 3:1. В ходе игры из команды были удалены два защитника: Иван Комаров на 75-й минуте и Эяд Эль-Аскалани на 86-й. Также Максим Осипенко на 79-й минуте не смог забить пенальти. Лишь Кирилл Щетинин добился одного гола.Теперь «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Ростов» спустился на восьмую строчку и набрал 40 очков.