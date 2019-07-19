ФК «Ростов» пожаловался в футбольный союз на несправедливое судейство на матче со «Спартаком»



ФК «Ростов» пожаловался в Российский футбольный союз на несправедливое судейство на матче со «Спартаком». Заявление, адресованное РФС, опубликовано на сайте донского клуба.



Представители «Ростова» рассказали, что арбитр матча Кирилл Левников допустил несколько ошибок. Они связывают эти решения с предвзятым отношением судьи. Например, в начале матча полузащитник «Ростова» Матиас Норман упал. Это произошло, потому что его толкнули футболисты «Спартака». Однако «красно-белых» за это не наказали. С другой стороны, в менее очевидном эпизоде «Ростову», напротив, назначили пенальти.



– Просим прокомментировать представленные на видео эпизоды из вчерашнего матча и разобраться в произошедшем, – отметили авторы заявления.



В ФК «Ростов» требуют принять в отношении арбитра самые строгие меры и отстранить от работы.