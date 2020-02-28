ФК «Ростов» пожаловался в РФС на судейство в матче с «Ахматом»



Футбольный клуб «Ростов» подал жалобу в Российский футбольный союз на судейство в матче с «Ахматом». «Жёлто-синие» недовольны работой Сергея Лапочкина. В обращении клуб указал десять пунктов, по которым просит разобраться специалистов, сообщает «Бомбардир».



«Ростов» остался недовольным по поводу назначения жёлтой карточки Матиасу Норманну, который в борьбе за высокий мяч со спины попал локтём в корпус Раванелли Феррейра. Также клуб просит разобраться за неназначения пенальти в ворота «Ахмата» после фола против Чернова, невынесение предупреждений Бернарду Берише за несколько фолов, назачение пенальти за фол Дениса Хаджикадунича, совершённый до штрафной линии.



Самым скандальным моментом не только за матч, но и за последние месяцы стало возвращение удалённого с поля игрока «Ахмата» Максима Ненахова. Он сфолил против Эльдора Шомуродова, задержав его рукой и помешав забить гол. Судьи около 11 минут просматривали ВАР, после чего решили вернуть нарушителя в игру. К тому же, из потраченного времени компенсировали только шесть минут.



Напомним, матч «Ростов» - «Ахмат» закончился со счётом 1:1.