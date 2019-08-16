Футболист «Ростова» Александр Зуев пожаловался на поведение арбитра во время матча с «Уфой»



Футболист «Ростова» Александр Зуев пожаловался на поведение арбитра во время матча с «Уфой». Информация об этом появилась на сайте донского клуба.



На 47-й минуте матча Александру Зуеву понадобилась замена из-за травмы. Полузащитник пояснил, что он вступил в борьбу на верховой мяч. В это время кто-то из игроков ударил его локтем в глаз. Зуев получил серьезную травму и упал. У него открылось кровотечение. Однако футболиста больше всего удивили действия судьи.



– Он подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод, – рассказал Александр Зуев.



Игрок не уточнил, будет ли официально жаловаться на арбитра.



Матч между «Ростовом» и «Уфой» состоялся 18 августа. Данная игра принесла донской команде первое поражение в этом сезоне. Оба мяча в ворота ростовчан забил Сильвестр Игбун.