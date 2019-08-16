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Футболист «Ростова» Александр Зуев пожаловался на поведение арбитра во время матча с «Уфой»

Футболист «Ростова» Александр Зуев пожаловался на поведение арбитра во время матча с «Уфой»
Футболист «Ростова» Александр Зуев пожаловался на поведение арбитра во время матча с «Уфой». Информация об этом появилась на сайте донского клуба.

На 47-й минуте матча Александру Зуеву понадобилась замена из-за травмы. Полузащитник пояснил, что он вступил в борьбу на верховой мяч. В это время кто-то из игроков ударил его локтем в глаз. Зуев получил серьезную травму и упал. У него открылось кровотечение. Однако футболиста больше всего удивили действия судьи.

– Он подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод, – рассказал Александр Зуев.

Игрок не уточнил, будет ли официально жаловаться на арбитра.

Матч между «Ростовом» и «Уфой» состоялся 18 августа. Данная игра принесла донской команде первое поражение в этом сезоне. Оба мяча в ворота ростовчан забил Сильвестр Игбун.

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