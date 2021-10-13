ФК «Ростов» потратил 3,5 миллиона рублей на перелет в Сочи на матч

Футбольный клуб «Ростов» потратил 3,5 миллиона рублей на аренду самолета. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.Воздушное судно понадобилось команде, чтобы добраться в Сочи. Там 16 октября донским спортсменам предстоит сыграть с местным ФК. Как указано в документе, за день до матча, 15-го числа, футболистам необходимо вылететь в Сочи. На следующий день после игры спортсмены планируют отправиться обратно.За два перелета «Ростов» заплатил 3,5 миллиона рублей. Учитывая состав команды и сопровождающих (около 25-30 человек), этих денег хватило бы для покупки билетов бизнес-класса каждому из них. По информации аэропорта Платов, в среднем они стоят 150-200 тысяч рублей.Всего в этом сезоне запланированы 17 выездных матчей. Некоторые из них состоятся в городах, расположенных еще дальше, чем Сочи. Соответственно, цена на аренду самолета в таких случаях станет еще выше. Таким образом каждый сезон донской ФК тратит не менее 60 миллионов рублей на дорогу из-за гостевых матчей.