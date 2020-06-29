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ФК «Ростов» потерял 35,4 млн рублей

ФК «Ростов» потерял 35,4 млн рублей
Убыток футбольного клуба «Ростов» составляет несколько десятков миллионов рублей. Данные опубликовал Российский футбольный союз. Информацию команды направляют в ходе прохождения процедуры лицензирования.

За прошедший год «жёлто-синие» потеряли 35,4 миллиона рублей. Обычно, согласно правилам УЕФА, финансовые показатели публикуют до 31 мая. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули до 30 июня.

На экономическую деятельность «Ростова» было выделено 332,6 миллиона рублей, из них порядка 239,5 миллиона — дебиторская задолженность (сумма долгов, которые причитаются организации со стороны других предприятий).

За год футбольный клуб заработал 2,028 миллиарда рублей. На матчах он получил в общей сложности 253 миллиона, от организаторов игр — 1,4 миллиона, от коммерческих доходов — 912,6 миллиона.

Расходы клуба превышают выручку. Команда потратила на необходимые приобретения, недвижимость, спортивные объекты и прочее 2 184 053 000 рублей. Включая прочие траты, убыток «жёлто-синих» составил 35,4 миллиона рублей.

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