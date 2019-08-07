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На два авиаперелёта ФК «Ростов» потратит 3,8 миллиона рублей

На два авиаперелёта ФК «Ростов» потратит 3,8 миллиона рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратит 3 795 000 рублей на авиабилеты. Администрация «жёлто-синих» разместила соответствующую заявку на сайте госзкупок.

Команда отправится в Уфу, чтобы провести матч с одноимённым клубом. Игра пройдёт 18 августа. «Ростов» вылетит из донской столицы на день раньше, 17 августа.

Все пассажиры должны быть в аэропорту за два часа до отправления самолёта. Исполнителю необходимо перечислить деньги на счёт клуба не позднее 14 августа.

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