ФК «Ростов» подаст ответную жалобу на «Оренбург»

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» планирует направить ответную жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) на действия судейской бригады в матче с «Оренбургом». Об этом сообщил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.По словам Рыскина, несмотря на явное нарушение правил со стороны соперника, не было предпринято никаких мер в отношении игрока, который ударил в горло одного из футболистов «Ростова».Рыскин отметил, что команда отправила письмо в ЭСК по поводу эпизода, произошедшего в концовке первого тайма. Он считает, что удар, нанесённый игроком «Оренбурга» в горло футболисту «Ростова», должен был привести к назначению пенальти и предупреждению. Однако эксперты должны решить, по какой причине не было зафиксировано нарушение правил и почему в этот момент не вмешались видеоассистенты.Напомним, что после матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев начал высказывать недовольство судейством и заявил, что победа «Ростова» не должна быть засчитана. Он также обвинил судей в предвзятости и устроил потасовку.Все обстоятельства произошедшего будут рассмотрены Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на этой неделе.