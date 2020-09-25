ФК «Ростов» переиграл на выезде «Арсенал»

Несколько дней назад «Ростов» дома бесславно проиграл «Маккаби» (Израиль, Хайфа) со счетом 1:2 и покинул Лигу Европы УЕФА. В условиях обрушившейся критики «жёлто-синим» победа нужна была, как воздух. И они её добились 27 сентября. Хотя пришлось в концовке нелегко.Уже в начале матча тульские «канониры» вынудили дончан ошибиться. Эванс Кангва вырвался один на один и положил начало достаточно веселой игре, Егор Бабурин не выручил, 1:0. Но ростовчане быстро сумели равенство восстановить. Евгений Чернов «выловил» дальнюю передачу Алексея Ионова и послал мяч в ворота - 1:1. В дальнейшем «жёлто-синие» смотрелись опаснее. В концовке первой части матча гости здорово прижали оппонента к воротам. И это принесло сразу два гола. Японский опорный полузащитник Кенто Хашимото ударом головы вывел гостей вперёд - 1:2. А за пару минут до перерыва он же забил ещё. После подачи с углового сначала удар нанёс Элдор Шомуродов, а после сейва вратаря хозяев на добивании самым ловким оказался именно Хашимото - 1:3.Во второй половине встречи «жёлто-синие» остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Данила Глебова. Больше половины тайма тульчане играли в большинстве. Имея на одного футболиста больше, «красно-желтые» стали куда больше угрожать воротам ростовчан. Но подшефные Валерия Карпина эффективно оборонялись. В самом конце матча «Арсенал» один мяч всё-таки отыграл. Но «Ростов» выигрыш отстоял и забрал три очка.В таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги «жёлто-синие» теперь имеют 17 очков и занимают третью строчку. 4 октября «Ростов» сразится на выезде с «Сочи».