ФК «Ростов» переиграл на своём поле тульский «Арсенал»

Первый матч после карантина получился удачным. Жёлто-синие были ослаблены потерей игроков с коронавирусом – сразу трое сильнейших полузащитников не могли играть. Но всё же Валерий Карпин имел в своём распоряжении игроков основы.Начало получилось просто отличным. Для «Ростова». В первой же атаке оборона «Арсенала» сыграла не лучшим образом. Точнее её вынудили так сыграть игроки группы атаки «Ростова». После неудачного сброса головой от игрока «Арсенала» Павел Мамаев вышел один на один с Юрием Лодыгиным, голкипером туляков. С первым ударом вратарь справился, но не был в силах парировать добивание от того же Мамаева – 1:0. Красно-жёлтые пошли вперёд, при этом кроме тусклых навесов и квёлых прострелов ни на что не сподобились. А на 17-й минуте «Ростов» забил второй. Эльдор Шомуродов выдал изумительный навес на Алексей Ионова – гениально просто удар головой и 2:0, вынимай! Под конец тайма «оружейники» кое-что намутили в атаке, но Сергей Песьяков «съел» всё.Второй тайм выдался более равным. Тут у «Ростова» уже не было столь неприличного преимущества. На 68-й минуте Евгений Луценко один гол отквитал после удачной игры в воздухе – навес-ассист у Даниила Лесового, 2:1. Через несколько минут подопечные Валерия Карпина обязаны были забивать третий. Данила Прошляков с двух метров не попал в створ ворот после паса Алексея Ионова. Увы. Концовка получилась тревожной, хотя и чувствовалось, что «Ростов» явно наиграл на победу. Итог – трудная, «потная» победа дончан 2:1.После этой игры в активе «Ростова» 41 очко и четвёртая строчка турнирной таблицы РПЛ. Столько же баллов у «Краснодара», но у соседа на две игры меньше, плюс более приятные дополнительные показатели.1 июля «Ростов» будет на своём поле принимать как раз «Краснодар», и это будет пресловутое «южное дерби».