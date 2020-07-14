ФК «Ростов» потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Рубином»

«Жёлто-синие» не сумели обыграть на выезде казанский «Рубин» – 0:0.Ростовчанам, чтобы продолжить претендовать на последнее место в Лиге чемпионов УЕФА, нужно было в Казани побеждать местный «Рубин» и ждать потерь очков от ЦСКА и «Краснодара».«Ростов» отлично начал. Южане много контролировали мяч – невооружённым глазом было видно, кому три очка нужнее. Команда Валерия Карпина в первые 20-30 минут несколько раз серьёзно угрожала воротам голкипера «Рубина» Юрия Дюпина. На 10-й минуте болгарский полузащитник Ивелин Попов хорошо пробрался после углового в штрафную и отдал под удар набегающему Деннису Хаджикадуничу – неплохой удар, и Дюпин спасает свою команду, переводя на корнер. Ближе к середине тайма хозяева смогли перевести игру подальше от своей штрафной. На 19-й минуте Дарко Йевтич остро бил со штрафного – мяч пролетел совсем рядом со штангой. На 25-й минуте Эльдор Шомуродов отважился на удар с линии штрафной – немного мимо дальнего угла. В общем, в первом тайме коллективы были примерно равны.В начале второй половины вечера ударом в створ отличился активный Эльдор Шомуродов – прострел от Алексея Ионова, и узбекский нападающий бьёт в ближний угол, но прямо во вратаря. Далее всем стало ясно, что у казанской команды осталось больше сил. «Рубин» завладел инициативой, а ростовчане отошли назад и подсели. В концовке «рубиновые» Леонида Слуцкого и вовсе прижали «Ростов» к воротам и создали несколько опасных моментов. Однако голов забито так и не было – ничья, 0:0, которая не устроила ни хозяев, ни гостей.В других матчах РПЛ «Динамо» обыграло «Уфу» - 1:0, «Локомотив» превзошёл ЦСКА - 2:1, «Крылья Советов» с «Краснодаром» сыграли вничью - (0:0), «Спартак» разгромил «Ахмат» - 3:0, а «Зенит» крупно одолел «Оренбург» - 4:1.В последнем туре «Ростов» 22 июля дома будет принимать чемпиона России - «Зенит».