ФК «Ростов» обыграл «Химки» со счетом 3:1

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем стадионе одержал победу над «Химками» со счетом 3:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги, состоявшемся 9 ноября на «Ростов-Арене».Первый гол был забит Иваном Комаровым на 6-й минуте. Затем, на 66-й минуте, Максим Осипенко, реализовав пенальти, увеличил преимущество команды. Вторая половина игры также принесла удачу Комарову, который снова отличился на 75-й минуте.Лишь на 87-й минуте Резиуан Мирзов сумел поразить ворота соперника, но это не изменило исход встречи. Финальный счет 3:1 остался в пользу ростовчан.Это была первая победа под руководством Валерия Карпина после нескольких неудачных матчей. Предыдущий раз «Ростов» праздновал успех 1 сентября над «Факелом» со счетом 1:0. Прервав череду из семи игр без побед, команда поднялась на восьмое место в таблице РПЛ с 17 очками.Следующий матч ФК «Ростов» проведет 23 ноября, когда встретится с ЦСКА на выезде.