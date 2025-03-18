Руководство ФК «Ростов» планирует продлить контракты с Байрамяном и Кучаевым

Фото: ФК Ростов

Руководство футбольного клуба «Ростов» планирует продлить контракты с Хореном Байрамяном и Константином Кучаевым. Соглашения с этими игроками истекают летом 2025 года.В ближайшее время планируется проведение переговоров, в ходе которых будут рассмотрены условия и сроки заключения новых соглашений. Конкретные даты пока не определены.Хорен Байрамян — ключевая фигура в составе «Ростова». Он присоединился к команде в 2011 году, когда ему было всего 18 лет. Байрамян родился в Армении, но решил начать свою футбольную карьеру в России. Он начал свой путь в футболе в молодёжной команде «Ростова», где его талант был замечен, и его пригласили в основной состав. Болельщики клуба считают его настоящей легендой.Константин Кучаев присоединился к «Ростову» в 2024 году. За это время он успел проявить себя и, вероятно, останется в команде и в следующих сезонах.