Освободившийся из колонии Мамаев прилетел на переговоры с ФК «Ростов»



На переговоры с администрацией ФК «Ростов» прилетел Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии. Спортсмен обсуждает с руководством клуба возможность перехода в состав «жёлто-синих». Об этом 27 сентября сообщили в СпортЭксперт.



Ранее появилась информация, что Мамаев выбирает между «Ростовом» и «Динамо». В пятницу, 27 сентября, он должен пройти медосмотр в московском клубе, но в последний момент он сорвался. Скорее всего, это произошло из-за того, что «Динамо» готовится к гостевому матчу с дончанами. Так как переход в столичную команду оказался под угрозой срыва, Мамаев прилетел на переговоры в Ростов-на-Дону.



Напомним, спортсмена освободили из колонии общего режима по УДО. Он вышел на свободу 17 сентября. Павел отбывал срок вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. В Москве они были замешаны в избиении водителя сотрудницы федерального телеканала, а также чиновника. В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело. В мае 2019-го Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Спустя четыре месяца его выпустили по условно-досрочному освобождению.