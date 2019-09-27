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Новый хавбек ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о жизни в колонии

Новый хавбек ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о жизни в колонии
Павел Мамаев, новый игрок «Ростова», рассказал о жизни в тюрьме. Он сообщил жене, как прошёл год в исправительной колонии: что он ел, на чём спал, как проходил распорядок дня.

Мамаев вместе с Александром Кокориным оказались в колонии после скандала с избиением двух людей. Они провели в тюрьме почти год и вышли на свободу 17 сентября 2019 года. О времени, проведённом за решёткой, он рассказал своей жене Алане.

По словам Мамаева, они с Александром ели «баланду», которая, как ни странно, оказалась нормальной на вкус. Он добавил, что научился в колонии планировать каждое своё действие.

- Сейчас я счастлив, что нахожусь рядом с женой. Через сутки я буду счастлив от того, что поеду к детям.

Напомним, после выхода на свободу Мамаев выбирал между «Динамо» и «Ростовом». 29 сентября донской клуб подписал с ним контракт.

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