Еще один игрок покинул «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» покинул полузащитник из Ирана Саид Эззатоллахи. Об этом сообщила пресс-служба команды.«Желто-синие» заключили трансферное соглашение с клубом «Вайле». Теперь 23-летний Саид продолжит свою спортивную карьеру в Дании. Сколько донской клуб получил за полузащитника, не сообщается.Саид Эззатоллахи родом из иранского города Энзели. Он был игрком «Малавана», «Атлетико» и «Мадрид С.». а с 2015 года входит в состав сборной Ирана. За «Ростов» полузащитник с 2016 года провел 18 матчей и забил два гола. Донской клуб четыре раза отправлял его в аренду «Анжи», «Амкар», «Рединг» и «Эйпен».