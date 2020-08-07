«Рубин» выкупил права на полузащитника «Ростова» Зуева

Казанский футбольный клуб «Рубин» выкупил права на полузащитника ФК «Ростов» Александра Зуева. Об этом пресс-служба донской команды сообщила 10 августа. На официальном сайте «Рубина» сказано, что контракт с игроком подписан сроком на четыре года.Напомним, Александр Зуев присоединился к «Ростову» в 2017 году. Футболист выступал за «желто-синих» в сезонах-2017/18 и 2018/19. За донскую команду он провел 74 матча, в которых забил три гола.Впервые «Рубин» арендовал Зуева в сентябре 2019 года. Соглашение между «Ростовом» и казанским клубом было рассчитано до конца сезона-2019/20. Тогда Александр сыграл за команду 17 матчей. В последних был на позиции левого защитника.