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Дзюдоист из Батайска заработал России бронзу на Олимпиаде

Дзюдоист из Батайска заработал России бронзу на Олимпиаде

Дзюдоист из Батайска Нияз Ильясов заработал России бронзу на Олимпиаде. Схватка за третье место завершилась 29 июля.

Нияз уверенно начал, победив венгра в первой схватке. Однако во второй неудачно выступил против португальского дзюдоиста Жорже Фонсека. Россиянин упал в нижнюю сетку, однако уже там Ильясов не позволял себе ошибок.

Он уверенно прошёл немца Карла-Рихарда Фрая. А в борьбе за третье место мастерски завершил встречу, подловив грузинского спортсмена. Нияз не лез в атаку, напротив он аккуратно и упорно ждал ошибки. Что и получилось. Батайчанин подловил Варлама Липартелиани на броске и заработал оценку вазари. На этом схватка завершилась.

Напомним, Ильясов мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо. Но радость за призовое место на Олимпиаде всё равно вызвала на лице брутального спортсмена искренние слёзы.

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