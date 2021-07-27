Дзюдоист из Батайска заработал России бронзу на Олимпиаде

Дзюдоист из Батайска Нияз Ильясов заработал России бронзу на Олимпиаде. Схватка за третье место завершилась 29 июля.Нияз уверенно начал, победив венгра в первой схватке. Однако во второй неудачно выступил против португальского дзюдоиста Жорже Фонсека. Россиянин упал в нижнюю сетку, однако уже там Ильясов не позволял себе ошибок.Он уверенно прошёл немца Карла-Рихарда Фрая. А в борьбе за третье место мастерски завершил встречу, подловив грузинского спортсмена. Нияз не лез в атаку, напротив он аккуратно и упорно ждал ошибки. Что и получилось. Батайчанин подловил Варлама Липартелиани на броске и заработал оценку вазари. На этом схватка завершилась.Напомним, Ильясов мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо. Но радость за призовое место на Олимпиаде всё равно вызвала на лице брутального спортсмена искренние слёзы.