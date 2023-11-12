Две гандболистки «Ростов-Дона» вызваны в сборную Беларуси

Фото: ГК Ростов-Дон.

Двух гандболисток «Ростов-Дона», Юлию Грацкевич и Валерию Гутову, вызвали в сборную Беларуси. После тренировочных сборов в конце ноября девочки в составе сборной сыграют первый товарищеский матч.В состав «Ростов-Дона» Юлия Грацкевич вошла в июне этого года. Юлия - вратарь. Она является победителем на Кубке Республики Беларусь 2017, 2018, 2019, 2020 годов, а также имеет звание чемпионки Беларуси в 2014 и 2015 годах.Валерия Гутова выступает за «желто-черных» с 2022 года. До этого выступала за минский и корейский гандбольные клубы. Гандболистка дважды становилась обладательницей Кубка Беларуси по гандболу, четыре раза была победительницей национального чемпионата. В составе сборной Беларуси Валерия будет выступать уже не впервые.