Ростовчанка стала чемпионкой России по карате

Ростовчанка Виктория Исаева стала чемпионкой России по карате. Соревнования прошли в Екатеринбурге с 4 по 7 октября. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Ростова.На пути к золоту спортсменка одолела Дарью Пипко со счетом 8:0, Ангелину Гужевникову - со счетом 3:0, а в финале одержала победу над Ксенией Малютой со счетом 6:2.Соревнование такого уровня для ростовчанки не самое масштабное. В 2018 году ей удалось принести в копилку России единственную медаль чемпионата мира по карате. С тех пор, как это боевое искусство вошло программу Олимпийских игр, награда Виктории стала первой для российских спортсменов.Виктория Исаева занимается карате с шести лет. За свою спортивную карьеру девушка стала обладателем серебра чемпионата мира и первенства Европы. Также спортсменка завоевала серебро и бронзу первенства мира и золото чемпионата России.Сейчас Виктория живет в Махачкале, где готовится со своим тренером Омаром Муртазалиевым к олимпийскому отбору следующего года. Если не помешают обстоятельства, Виктория представит страну на чемпионате Европы.