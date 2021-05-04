ХК «Ростов» покинули Дмитрий Марченков и Юрий Шадрин

ХК «Ростов» покинули два игрока. Дмитрий Марченков и Юрий Шадрин перешли играть за другие команды, сообщает пресс-служба хоккейного клуба 7 мая.Так, Дмитрий Марченков продолжит карьеру в Самаре. Юрий Шадрин – на просмотре в ХК «Рязань».Добавим, что Дмитрий Марченков - воспитанник магнитогорской школы хоккея. Начал свою карьеру в ХК «Металлург» из КХЛ. Позже перебрался в Ханты-Мансийск, где выступал за «Мамонтов Югры». В Высшей хоккейной лиге он выступил за «Рубин». Последние три сезона играл на орскую команду «Южный Урал», после чего перешел в ХК «Ростов». За донскую команду выступал под номером 12.Юрий Шадрин — воспитанник челябинской школы хоккея. Начинал карьеру в родном «Тракторе», где играл вплоть до перехода в состав ростовской команды. Его номер в ХК «Ростов» - 17.