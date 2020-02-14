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Экс-игрок «Ростова» Торбинский работает тренером в США

Экс-игрок «Ростова» Торбинский работает тренером в США
Бывший игрок футбольного клуба «Ростова» переехал жить и работать в США. Дмитрий Торбинский пробует себя в роли тренера.

Сейчас спортсмену 35 лет. Он защищал цвета «жёлто-синих» в 2014 и 2015 годах. Его дебют состоялся в матче за Суперкубок с ЦСКА. И сам клуб, и Торбинский плохо себя показывал. В декабря 2014-го «Ростов» возглавил Курбан Бердыев с которым Дмитрий уже работал, выступая за «Рубин». Вместе с новым тренером команда сохранила место а Премьер-лиге, а Торбинский показал один из лучших отрезков в карьере. В июне 2015 года он подписал контракт с «Краснодаром».

В сезоне-2018/2019 он играл за «Енисей». Как сообщает «Р-Спорт», сейчас Дмитрий перебрался в США, где пробует себя в роли тренера.

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