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Бывший футболист «Ростова» и сборной России Алексей Ионов решил завершить карьеру

Бывший футболист «Ростова» и сборной России Алексей Ионов решил завершить карьеру
Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России Алексей Ионов принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Эта информация появилась в официальном телеграм-канале национальной команды по футболу 14 января.

Алексей Ионов начал свой путь в 2017 году, выступая за «Ростов». В 2020 году он перешел в «Краснодар», а в сезоне-2023/2024 вернулся в команду «желто-синих». За это время он провел 14 матчей в Российской Премьер-Лиге.

В начале декабря 2023 года Ионов расторг контракт с «Ростовом» и перешел в «Урал».
Фото: соцсети
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