Таганрогская «Булава» проиграла чемпиону России

Красноярский «Енисей-СТМ» взял бонусную победу в Таганроге – 52:3.Второй тур российской регбийной Премьер-Лиги ознаменовался второй подряд домашней игрой «Булавы». В этот раз соперником был действующий чемпион России, «Енисей-СТМ» (Красноярск). Шансов у «Булавы», честно говоря, не было никаких. Уж слишком большая разница в классе. Однако ценный опыт – это полезное приобретение, пусть даже и не подкреплённое турнирными очками.Борьбы не получилось. «Булава» боролась, как могла, но ближе к середине первого тайма гости стали брать верх. До перерыва сибиряки занесли четыре попытки и забили все реализации, исход был уже ясен. После сорока минут игры «Енисей-СТМ» вёл в счёте 28:0.Второй тайм таил в себе только одну интригу – сумеет ли «Булава» занести хотя бы одну попытку или хотя бы со штрафных набрать какие-то очки. Сумела. На 64-й минуте штатный хукер клуба Илья Дёмушкин забил штрафной и принёс тем самым три очка в копилку команды. «Енисей-СТМ» к тому времени безбожно вёл в счёте. Итоговый результат – бонусная победа гостей (даётся за победу с разницей в 4 и более попыток) 52:3.В этот же день «Красный Яр» дома с большим трудом одолел на своём поле «Стрелу» (Казань) 14:12, а «Металлург» (Новокузнецк) взял верх на выезде над краснодарскими «Богатырями» 14:5.Следующий матч «Булава» проведёт 2 июля. В этот день подопечные Вячеслава Грачёва будут принимать «ВВА-Подмосковье».«Булава» (Таганрог) 3:52 (0:28) «Енисей-СТМ»попытки: Д.Месхи (17, 34), А.Матвеев (38, 57), У.Саулите (40), А.Михальцов (50), Н.Чурашов (70, 78)реализации: Р.Гайсин (18, 35, 39, 40, 58), Н.Чурашов (79)штрафные: И.Дёмушкин (64)