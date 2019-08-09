Борцы из Ростовской области привезли четыре медали с Всероссийской спартакиады



Донская команда завоевала четыре медали в финальном этапе IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по греко-римской борьбе. Спортсмены получили два золота, одно серебро и одну бронзу. Соревнования проходили в городе Раменское Московской области 10 августа.



Первыми стали Мирон Качалов и Изнула Гафуров. С серебром в донскую столицу вернулся Альфред Казарян. Бронзу получил Абдулла Магомедов. Еще один ростовчанин, Ашот Казарян, стал пятым.



Дончане улучшили свой результат, став третьими в общекомандном зачете. Два года назад борцы были на четвертом месте.



На сегодняшний день Ростовская область занимает седьмое место в общекомандном зачете финала Спартакиады среди команд по сорока видам спорта.