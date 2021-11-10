Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовские баскетболисты взяли реванш у «Русичей»

Ростовские баскетболисты взяли реванш у «Русичей»
Второй матч между «барсами» и гостями из Курска был не менее напряжённым, чем первый. Но в этот раз ростовчане были сильнее.

«Жёлто-синие» рванули с первых же минут – 11:2 на старте, и наставник курян вынужден был взять тайм-аут. Далее пошла равная борьба. После первой четверти на табло горели приятные для хозяев цифры - 23:13. Во втором отрезке встречи отрыв вырос ещё больше. После первой половины матча «БАРС-РГЭУ» ведёт - 47:31.

Во второй половине встречи началась жаркая погоня. Несколько раз «Русичи» приближались на расстояние в 5-6 очков, однако «БАРС-РГЭУ» в тяжёлой «рубке» отстоял победу. Итог – выигрыш ростовчан, 83:72.

В остальных играх в Суперлиге-2 «Тамбов» разгромил дома «Динамо» (Ставрополь) - 117:72, «Чебоксарские Ястребы» были сильнее «Новомосковска» - 94:59, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) обыграло в гостях «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 115:98, а «Челбаскет» (Челябинск) одолел «Нефтехимик» (Тобольск) - 84:71.

По личным показателям лучшими в составе дончан стали Евгений Маринин (18 очков), Александр Голяхов (15) и Илья Луппо (12). У «Русичей» больше всех заработал Иван Аладко – 21 очко.

20 и 21 ноября подшефные Михаила Старовойтова сразятся в Ставрополе с «Динамо».
Фото: Барс-РГЭУ.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.