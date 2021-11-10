Ростовские баскетболисты взяли реванш у «Русичей»

Фото: Барс-РГЭУ.

Второй матч между «барсами» и гостями из Курска был не менее напряжённым, чем первый. Но в этот раз ростовчане были сильнее.«Жёлто-синие» рванули с первых же минут – 11:2 на старте, и наставник курян вынужден был взять тайм-аут. Далее пошла равная борьба. После первой четверти на табло горели приятные для хозяев цифры - 23:13. Во втором отрезке встречи отрыв вырос ещё больше. После первой половины матча «БАРС-РГЭУ» ведёт - 47:31.Во второй половине встречи началась жаркая погоня. Несколько раз «Русичи» приближались на расстояние в 5-6 очков, однако «БАРС-РГЭУ» в тяжёлой «рубке» отстоял победу. Итог – выигрыш ростовчан, 83:72.В остальных играх в Суперлиге-2 «Тамбов» разгромил дома «Динамо» (Ставрополь) - 117:72, «Чебоксарские Ястребы» были сильнее «Новомосковска» - 94:59, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) обыграло в гостях «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 115:98, а «Челбаскет» (Челябинск) одолел «Нефтехимик» (Тобольск) - 84:71.По личным показателям лучшими в составе дончан стали Евгений Маринин (18 очков), Александр Голяхов (15) и Илья Луппо (12). У «Русичей» больше всех заработал Иван Аладко – 21 очко.20 и 21 ноября подшефные Михаила Старовойтова сразятся в Ставрополе с «Динамо».