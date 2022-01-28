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«БАРС-РГЭУ» победил в гостях «Русичей»

«БАРС-РГЭУ» победил в гостях «Русичей»
Важнейший поединок в Курске завершился победой ростовчан. Подшефные Михаила Старовойтова сначала повели, затем отстали, однако в концовке всё-таки вырвали победу с перевесом всего в одно очко.

Первая часть встречи осталась за командой гостей – 29:23. Во втором отрезке игры «Русичи» сравняли счёт и вырвались вперёд, унеся на большой перерыв отрыв в четыре балла – 51:47. Третья десятиминутка вновь за хозяевами паркета, но в четвёртой четверти жёлто-синие наголову сильнее. «БАРС-РГЭУ» вырывает выигрыш с разницей в одно очко – 85:84.

По личным показателям наиболее полезно у ростовчан сыграли Александр Голяхов (23 очка), Владислав Гусак (15) и Евгений Маринин (14). У курян Иван Аладко набрал 28 очков и стал лучшим.

В остальных встречах в Суперлиге-2 «Чебоксарские Ястребы» обыграли на выезде «Новомосковск» 79:64, «Тамбов» был сильнее «Динамо» (Ставрополь) 80:69, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) справилось с «МицуБАСКТЕ» (Липецк) 105:75, а «Челбаскет» (Челябинск) одолел «Нефтехимик» (Тобольск) 75:66.

30 января команды проведут повторные матчи.
Фото: Барс-РГЭУ.
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