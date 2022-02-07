«БАРС-РГЭУ» победил «Динамо» из Ставрополя

Фото: БАРС-РГЭУ

В игре чемпионата страны подопечные Михаила Старовойтова превзошли ставропольское «Динамо».В первой части вечера ростовчане на площадке доминировали – 27:19. Однако уже во втором отрезке игры динамовцы сумели сократить отрыв. На большой перерыв команды ушли при небольшом преимущество ростовской команды – 45:40. Третья десятиминутка вновь позволила «БАРС-РГЭУ» вздохнуть свободнее (17:11), а в начале заключительной четверти интрига вовсе испарилась, когда перевес достиг двадцати очков. К концу, однако, ставропольчане смогли почти вернуть интригу, однако всё-таки жёлто-синие сильнее – 92:85.По индивидуальной статистике у «барсов» самыми бойкими Дмитрий Прокин (20), Владислав Гусак (19) и Александр Голяхов (11). У проигравших 21 очко у Григория Скрынника.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Тамбов» дома обыграл «Металлург» (Магнитогорск) 82:66, «Русичи» (Курск) превзошли «Нефтехимик» (Тобольск) 115:91, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) было сильнее «Чебоксарских Ястребов» 81:77, а «Челбаскет» (Челябинск) победил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) 90:71.