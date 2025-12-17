Праздник без последствий: донской юрист предупреждает о новогодних штрафах

Фото: Donday

Новый год – это волшебное время, наполненное радостью, но не стоит забывать о необходимости соблюдать законодательство. Юрист Анна Павлова из Ростовской области сообщила порталу DonDay о самых распространенных видах штрафов, которые могут быть наложены в период новогодних торжеств.В Ростове-на-Дону введен запрет на использование большей части пиротехнических изделий, за исключением бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня. За нарушение данного запрета предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, и от 200 до 400 тысяч рублей – для юридических лиц.Незаконная вырубка елей также влечет за собой ответственность: в виде штрафа или даже уголовного преследования, в зависимости от размера причиненного ущерба.Несмотря на праздничное настроение, действие закона о тишине в Ростовской области не прекращается и в новогоднюю ночь. Нарушение тишины с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 8:00 в выходные и праздничные дни влечет за собой штрафные санкции: для частных лиц – от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 10000 рублей, а для юридических лиц – от 5000 до 30000 рублей. Однако юрист полагает, что соседи вряд ли обратятся в полицию, если шум не превышает допустимые пределы.Установка гирлянд и прочих украшений в подъездах и дворах многоквартирных домов без согласования с жильцами и управляющей компанией может привести к штрафу. Общественные зоны находятся в общей собственности всех жителей дома, и установка новогодней елки, препятствующей доступу к эвакуационным выходам или отопительным приборам, может спровоцировать аварийные ситуации и пожары. Предусмотрен штраф за нарушение правил пожарной безопасности в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара – до 40-50 тысяч рублей.