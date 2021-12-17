Нападающий ХК «Ростов» Алексей Прохоров - лучший игрок домашней серии
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии. За Алексея Прохорова проголосовали 36% болельщиков. Итоги голосования 20 декабря сообщили в пресс-службе «кондоров».
Последние четыре игры завершились победами донской команды с большим отрывом в счете. 28-летний спортсмен отличился, забив пять шайб. Он открыл счет на 7-й минуте на встрече с «Омскими Крыльями» (итоговый счет - 4:2). Следующий матч, с красноярским «Соколом», начался с трех забитых шайб - в первые же 20 минут. Одним из «первооткрывателей» счета снова стал Алексей Прохоров (итог - 5:4). Еще две шайбы нападающий забил в игре против ангарского «Ермака» - в первом и во втором таймах. Матч завершился разгромным поражением ангарцев со счетом 8:3. Также с немалым отрывом ХК «Ростов» выиграл и у новокузнецкого «Металлурга» - 5:2. Алексей Прохоров и Евгений Петриков забили по шайбе в пустые ворота на последней минуте.
Алексей Прохоров в составе «Ростова» играл с 2015 года и за это время дважды выигрывал золото Первенства ВХЛ, а в сезоне-2018/19 стал лучшим игроком всей лиги. Кроме того, он является рекордсменом донского клуба по количеству набранных очков (70) и заброшенных шайб (36) за один сезон. В межсезонье он перешел в другой ХК, но почти сразу же вернулся.