В Ростове ищут без вести пропавшего 73-летнего пенсионера. О том, где находится Александр Козлов неизвестно с 16 декабря. 

В этот день дедушка вышел из дома в неизвестном направлении. Когда он не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а затем - к волонтерам.

Рост Александра Дмитриевич 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. Пенсионер имеет седые волосы и карие глаза.

В день своей пропажи на дедушке была черная куртка, красная футболка, черные брюки, черные тапочки и черная шапка.

Волонтеры говорят, что пенсионеру может быть необходима медпомощь.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Александра Козлова, сообщите об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.
