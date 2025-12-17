Фото: ЛизаАлерт

В Ростове ищут без вести пропавшего 73-летнего пенсионера. О том, где находится Александр Козлов неизвестно с 16 декабря.В этот день дедушка вышел из дома в неизвестном направлении. Когда он не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а затем - к волонтерам.Рост Александра Дмитриевич 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. Пенсионер имеет седые волосы и карие глаза.В день своей пропажи на дедушке была черная куртка, красная футболка, черные брюки, черные тапочки и черная шапка.Волонтеры говорят, что пенсионеру может быть необходима медпомощь.Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Александра Козлова, сообщите об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.