Нападающий ХК «Ростов» Прохоров - лучший игрок выездной серии

Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии. За Алексея Прохорова проголосовали 32,5% болельщиков. На втором месте зрительских симпатий оказался Иван Казаков (27,6%).За неделю хоккейный клуб провел четыре матча в гостях - с пермским «Молотом», нефтекамским «Торосом», альметьевским «Нефтяником» и ижевской «Ижсталью». Из них «кондоры» выиграли только два последних. Однако это не помешало болельщикам по достоинству оценить профессионализм донских хоккеистов.В матче с «Ижсталью» Иван Казаков забил решающий гол, перехватив шайбу после дальнего щелчка Прохорова. На встрече с «Нефтяником» 28-летний нападающий забил третий по счету гол.Алексей Прохоров выходит на лед в составе «красно-белых» с 2015 года. В межсезонье в 2019 году он перешел в орский «Южный Урал», но не смог там закрепиться. Спортсмен не набрал ни одного очка за девять матчей. Тем временем ХК «Ростов» получил повышение в классе, и Прохоров вернулся обратно. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром (59 очков) и снайпером (32 шайбы). Прохоров дважды удостоился звания чемпиона первенства ВХЛ (2017, 2019), а в 2016 году взял серебро на этом турнире.